Конфлікт трапився просто посеред дня. Про це повідомили місцеві телеграм-канали 10 вересня.
Зауважте Провів пенсіонера додому і вбив: на Львівщині судитимуть зловмисника – фото
У Запоріжжі водій маршрути вдарив дверима літнього чоловіка: той заходив з візком
У маршрутку №85 спробував зайти 82-річний дідусь, але водієві не сподобалося, що він був з візком. Той спробував силою закрити двері і вдарив його по голові,
– розповіли у місцевому телеграм-каналі.
На відео чутно, як водій маршрутки голосно лається на чоловіка. Згодом чутно удар – ймовірно, водій дверима вдарив пасажира. Люди заступились за літнього постраждалого та зняли інцидент на відео.
Літнього чоловіка в Запоріжжі вдарили дверима маршрутки: дивіться відео
Наразі невідомо, чи викликали поліцію чи швидку допомогу.
Чоловік намагався зайти у маршрутку з візком / Фото Запорожье ХЗП
Коротко про останні інциденти в маршрутках
- 7 вересня на Харківському шосе під час руху з пасажирами у транспортного засобу відлетіла задня напіввісь. На щастя, люди не постраждали.
- Наприкінці серпня у Дніпрі дитина отримала сильні опіки в маршрутці. Це нібито сталося через дотик до радіатора, який був відкритий і розігрівся до шаленої температури. Проте в мерії Дніпра заперечили, що таке могло статися.
- Суд звільнив від покарання чоловіка, який у 2020 році у Львові напав з ножем на пасажира маршрутки. Тоді він 6 разів вдарив ножем пасажира.