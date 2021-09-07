Два скріплені між собою колеса покотилися у напряму зупинки, розташованої неподалік від місця інциденту. Деталі маршрутки розбили скло та влетіли у сміттєву урну квіткового кіоску.
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Металева урна зазнала серйозних ушкоджень та розчавила скло МАФу.
Дивом ніхто не постраждав
Удар взяла на себе урна / Фото dtp.kiev.ua
- Як зазначили свідки інциденту, аварія сталася з маршруткою №415. Після відриву напіввісі транспортний засіб досить жорстко зупинявся. Однак пасажири не отримали ушкоджень.
- Дивом не постраждали люди й від відірваних елементів маршрутки.
- Водій транспортного засобу викликав технічну допомогу, після чого нібито неохоче повернув деяким пасажирам гроші за проїзд.
- Чи працювали на місці інциденту поліцейські, невідомо.
У коментарях до відео з пошкодженим мікроавтобусом кияни зазначили, що подібні ситуації є нормою, оскільки стан транспорту є просто жахливим.
Дивіться відео з маршруткою, в якої на ходу відпала напіввісь: