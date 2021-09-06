Як зазначила користувачка Тетяна Бойко, маршрутник зупинив транспортний засіб та пішов до супермаркету в торговельному центрі "Блокбастер". Після цього він повернувся з пакетом, який поклав на сидіння.

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Всередині пакета чоловіка була пляшка з пивом, яку він нібито почав нишком розпивати.

До поліції ніхто не звертався

За словами жінки, маршрутник нібито тишком вживав алкогольний напій, однак при цьому жінка не зняла цього на відео.

Крім того, Бойко зазначила, що водій має фізичні вади – у нього не бачить одне око.



Я помітила, що він дістав з пакета банку з пивом, відкрив і почав "в тиху" попивати його, до того ж він без одного ока. Від шоку не встигла зняти як він його пив. Але чесно кажучи я з цього оф**іла,

– зазначила жінка, виклавши запис за участю чоловіка.

У коментарях до відео користувачі зазначили, що жінка-свідок після побаченого мала б викликати патрульних. Крім того, саме так жінка мусила б діяти, якби у неї були сумніви щодо того, чи може водій безпечно керувати мікроавтобусом.

Дивіться відео з маршрутником, який нібито вживав пиво під час поїздки з пасажирами: