Два скрепленных между собой колеса покатились в направлении остановки, расположенной неподалеку от места инцидента. Детали маршрутки разбили стекло и влетели в мусорную урну цветочного киоска.

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Металлическая урна получила серьезные повреждения и раздавила стекло МАФа.

Чудом никто не пострадал



Удар взяла на себя урна / Фото dtp.kiev.ua

Как сообщили свидетели инцидента, авария произошла с маршруткой №415. После отрыва полуоси транспортное средство достаточно жестко останавливалось. Однако пассажиры не получили повреждений.

Чудом не пострадали люди и от оторванных элементов маршрутки.

Водитель транспортного средства вызвал техническую помощь, после чего якобы неохотно вернул некоторым пассажирам деньги за проезд.

Работали ли на месте инцидента полицейские, неизвестно.

В комментариях к видео с поврежденным микроавтобусом киевляне отметили, что подобные ситуации являются нормой, поскольку состояние транспорта просто ужасно.

Смотрите видео с маршруткой, у которой на ходу отпала полуось: