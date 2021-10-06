У Києві вшановують пам'ять жертв Бабиного Яру

У Національному історико-меморіальному заповіднику "Бабин Яр" у Києві розпочалися заходи до 80-х роковин масових розстрілів. Участь у вшануванні пам'яті загиблих Участь має взяти президент Зеленський, а також очільники Ізраїлю та Німеччини – Франк-Вальтер Штайнмаєр та Іцхак Герцог.

Як зазначила кореспондентка 24 каналу, під час заходів також буде відкрий новий об'єкт Меморіального центру Голокосту – "Кристалічна стіна плачу" художниці Марини Абрамович.

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Він являє собою стіну з вугілля з Донеччини та кварцових кристалів. Композиція довжиною 40 та заввишки 3 метри стала одним з найбільших у Європі артоб'єктів, збудованих протягом останнього десятиліття.

Весь вечір лунатимуть твори класиків



У Київ для вшанування пам'яті загиблих в Бабиному Яру прибули іноземні делегації / Фото "Суспільне"

Згідно з офіційною програмою заходів, Державний симфонічний оркестр Німеччини виконає 13-ту симфонію Дмитра Шостаковича "Бабин Яр".

Крім того, протягом вечора звучатимуть твори у виконанні класичних музикантів.

У символічній синагозі "Місце для роздумів" кантор читатиме молитву в пам'ять про загиблих.



У Меморіальному центрі Голокосту відкрили новий артоб'єкт / Фото "Укрінформу"

Місце розстрілу 100 тисяч людей

За даними істориків, у Бабиному Яру під час Другої світової війни нацисти вчинили один з найбільш кривавих військових злочинів. Німецькі окупанти під різними приводами змушували людей прибувати до Бабиного Яру. Після цього поліцаї примусом заганяли людей маленькими групами до урвища та розстрілювали їх з кулеметів.

Внаслідок цього загинуло 100 тисяч людей. Приблизно 70 тисяч з них – євреї.