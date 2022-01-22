У Києві вшанували пам'ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні: фоторепортаж 24 каналу

У Києві 22 грудня пройшла хода пам'яті перших загиблих Героїв Небесної Сотні. Небайдужі кияни прийшли на Майдан Незалежності, аби згадати тих, хто віддав життя за нашу незалежність.

Як минула хода у центрі Києва

Хода стартувала об 11:00 біля Лядських воріт. Саме там у 2014 році був розміщений блокпост 3-ої бригади, у якій чергував вбитий "беркутівцями" Сергій Нігоян.

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Далі активісти рушили маршрутом: вулиця Хрещатик у бік Європейської площі – вулиця Михайла Грушевського до стадіону "Динамо" – Меморіал пам'яті загиблим киянам-учасникам АТО/ООС – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого.



У Києві вшанували пам'ять Небесної Сотні / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу



Хода стартувала від Лядських воріт / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу



Фото Валентини Поліщук для 24 каналу



Фото Валентини Поліщук для 24 каналу

Біля пам'ятного знака на честь Сергія Нігояна неподалік Європейської площі відбулося богослужіння за полеглими Героями.



Фото Валентини Поліщук для 24 каналу

Під час ходи рідні, близькі та просто небайдужі кияни згадали пам'ять вбитих Героїв:

Юрія Вербицького,

Сергія Нігояна,

Михайла Жизневського,

Романа Сеника,

Олександра Бадери,

Богдана Калиняка.

У руках активісти тримали портрети загиблих.



Фото Валентини Поліщук для 24 каналу



Фото Валентини Поліщук для 24 каналу



Фото Валентини Поліщук для 24 каналу

Принести квіти, запалити лампадки та помолитися біля пам'ятних дощок перших полеглих майданівців – це щорічна практика, започаткована їхніми побратимами,

– розповіли організатори акції.

До речі, ходу у 2015 році започаткувала Третя сотня Самооборони Майдану, до якої належав Нігоян.



Фото Валентини Поліщук для 24 каналу



Фото Валентини Поліщук для 24 каналу

До речі, на акції майоріли й білоруські прапори. Адже за нашу незалежність загинув активіст Євромайдану та журналіст з Білорусі Михайло Жизневський. Земляки Героя також прийшли вшанувати його подвиг.



Фото Валентини Поліщук для 24 каналу



Фото Валентини Поліщук для 24 каналу

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