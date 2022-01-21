Убивць Вербицького покарали

Слідчі повністю встановили обставини вбивства Вербицького. Про це 21 січня під час пресконференції "8 річниця убивства перших Героїв Небесної Сотні і фактичний початок російської агресії" заявив заступник керівника управління у справах Майдану ДБР Артем Яблонський.

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Хто є першим убитим? Це Юрій Вербицький чи Сергій Нігоян? Але за останніми даними, це є Юрій Вербицький,

– повідомив Яблонський.

Правоохоронці встановили всі обставини викрадення, катування та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Вербицькому. Вони також з'ясували, як активіста залишили у Бориспільському районі вмирати.

Причетними до вбивства Героя України є 19 осіб. До кримінальної відповідальності притягнули "тітушок" та двох працівників міліції – слідчого і оперуповноваженого. Саме вони організовували незаконні слідчо-розшукові дії. Одного з "тітушок" засудили до 9 років ув'язнення за викрадення, катування і залишення без допомоги у небезпечному стані.

Ще 8 фігурантів справи перебувають у розшуку, оскільки переховуються на тимчасово окупованій території або в Росії. Слідство ініціює їхнє заочного засудження.

Справу про вбивство Нігояна досі не розкрили

Слідчі досі не розкрили вбивства Сергія Нігояна, Михайла Жизневського і Романа Сеника. Водночас Яблонський зазначив, що правоохоронці встановили кожен із підрозділів внутрішніх військ, а також "беркутівців", які перебували в безпосередній близькості і могли бути причетні до убивств.

Головне про Героїв України, яких вбили на Майдані

21 січня 2014 року активіста Майдану Вербицького викрали разом із нардепом Ігорем Луценком. Уродженця Львова жорстко катували, а після того кинули помирати.

Українець вірменського походження Сергій Нігоян загинув 22 січня 2014 року через поранення свинцевою картеччю біля стадіону "Динамо". Героя України застрелили у той час, коли між протестувальниками та "беркутівцями" тривало перемир'я.

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