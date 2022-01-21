Убийц Вербицкого наказали

Следователи полностью установили обстоятельства убийства Вербицкого. Об этом 21 января во время пресс-конференции "8 годовщина убийства первых Героев Небесной Сотни и фактическое начало российской агрессии" заявил заместитель руководителя управления по делам Майдана ГБР Артем Яблонский.

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Кто является первым убитым? Это Юрий Вербицкий или Сергей Нигоян? Но по последним данным, это Юрий Вербицкий,

– сообщил Яблонский.

Правоохранители установили все обстоятельства похищения, пыток и причинения тяжких телесных повреждений Вербицкому. Они также выяснили, как активиста оставили в Бориспольском районе умирать.

Причастными к убийству Героя Украины являются 19 человек. К уголовной ответственности привлекли "титушек" и двух работников милиции – следователя и оперуполномоченного. Именно они организовывали незаконные следственно-розыскные действия. Одного из "титушек" приговорили к 9 годам заключения за похищение, пытки и оставление без помощи в опасном состоянии.

Еще 8 фигурантов дела находятся в розыске, поскольку скрываются на временно оккупированной территории или в России. Следствие инициирует их заочное осуждение.

Дело об убийстве Нигояна до сих пор не раскрыли

Следователи до сих пор не раскрыли убийства Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника. В то же время Яблонский отметил, что правоохранители установили каждое из подразделений Внутренних войск, а также "беркутовцев", которые находились в непосредственной близости и могли быть причастны к убийствам.

Главное о героях Украины, которых убили на Майдане

21 января 2014 года активиста Майдана Вербицкого похитили вместе с нардепом Игорем Луценко. Уроженца Львова жестко пытали, а после того бросили умирать.

Украинец армянского происхождения Сергей Нигоян погиб 22 января 2014 года от ранения свинцовой картечью возле стадиона "Динамо". Героя Украины застрелили в то время, когда между протестующими и "беркутом" длилось перемирие.

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