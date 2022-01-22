Как прошло шествие в центре Киева

Шествие стартовало в 11:00 у Лядских ворот. Именно там в 2014 году был размещен блокпост 3-й бригады, в которой дежурил убитый "беркутовцами" Сергей Нигоян.

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Далее активисты отправились по маршруту: улица Крещатик в сторону Европейской площади – улица Михаила Грушевского к стадиону "Динамо" – Мемориал памяти погибшим киевлянам-участникам АТО/ООС – Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого.

У Києві вшанували пам'ять Небесної Сотні
В Киеве почтили память Небесной сотни / Фото Валентины Полищук для 24 канала

Хода стартувала від Лядських воріт
Шествие стартовало от Лядских ворот / Фото Валентины Полищук для 24 канала

Фото Валентини Поліщук для 24 каналу
Фото Валентины Полищук для 24 канала

Фото Валентини Поліщук для 24 каналу
Фото Валентины Полищук для 24 канала

Возле памятного знака в честь Сергея Нигояна неподалеку Европейской площади состоялось богослужение за павшими Героями.

Фото Валентини Поліщук для 24 каналу
Фото Валентины Полищук для 24 канала

Во время шествия родные, близкие и просто неравнодушные киевляне вспомнили память убитых героев:

  • Юрия Вербицкого,
  • Сергея Нигояна,
  • Михаила Жизневского,
  • Романа Сеника,
  • Александра Бадеры,
  • Богдана Калиняка.

В руках активисты держали портреты погибших.

Фото Валентини Поліщук для 24 каналу
Фото Валентины Полищук для 24 канала

Фото Валентини Поліщук для 24 каналу
Фото Валентины Полищук для 24 канала

Фото Валентини Поліщук для 24 каналу
Фото Валентины Полищук для 24 канала

Принести цветы, зажечь лампадки и помолиться возле памятных досок первых погибших майдановцев – это ежегодная практика, начатая их собратьями,
– рассказали организаторы акции.

Кстати, шествие в 2015 году начала третья сотня Самообороны Майдана, к которой принадлежал Нигоян.

Фото Валентини Поліщук для 24 каналу
Фото Валентины Полищук для 24 канала

Фото Валентини Поліщук для 24 каналу
Фото Валентины Полищук для 24 канала

Кстати, на акции развевались и белорусские флаги. Ведь за нашу независимость погиб активист Евромайдана и журналист из Беларуси Михаил Жизневский. Земляки Героя также пришли почтить его подвиг.

Фото Валентини Поліщук для 24 каналу
Фото Валентины Полищук для 24 канала

Фото Валентини Поліщук для 24 каналу
Фото Валентины Полищук для 24 канала

Главное о первых погибших на Майдане

  • Уроженца Львова Юрия Вербицкого похитили вместе с нардепом Игорем Луценко 21 января 2014 года. Активиста жестко пытали, а после того бросили умирать. По данным Государственного бюро расследований, Юрий является первым погибшим во время Революции Достоинства.
  • Украинец армянского происхождения Сергей Нигоян погиб от ранения свинцовой картечью возле стадиона "Динамо". Героя Украины застрелили в то время, когда между протестующими и "беркутом" длилось перемирие. Это произошло около 6 часов утра 22 января.
  • Через 3 часа белоруса Михаила Жизневского ранили охотничьей пулей в сердце возле стадиона "Динамо".
  • 66-летнего Александра Бадера жестокого избили во время противостояния на Грушевского. Перед тем активист сильно простудился, когда на Крещение его облили ледяной водой. После избиения Александра привезли домой и от сильных повреждений он скончался 28 января.
  • Романа Сенека ранил снайпер, когда он стоял с флагом в руках. Пули попали Герою в легкое и плечо. Роман перенес несколько операций и даже ампутацию руки. Однако выжить ему не удалось. Активист скончался в больнице 25 января так и не опомнившись.
  • Житель Ивано-Франковщины Иван Калиняк заболел пневмонией после событий на Крещение. Он почти без сна и отдыха помогал раненым, однако сам умер 28 января в больнице.