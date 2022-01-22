Как прошло шествие в центре Киева

Шествие стартовало в 11:00 у Лядских ворот. Именно там в 2014 году был размещен блокпост 3-й бригады, в которой дежурил убитый "беркутовцами" Сергей Нигоян.

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Далее активисты отправились по маршруту: улица Крещатик в сторону Европейской площади – улица Михаила Грушевского к стадиону "Динамо" – Мемориал памяти погибшим киевлянам-участникам АТО/ООС – Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого.



В Киеве почтили память Небесной сотни / Фото Валентины Полищук для 24 канала



Шествие стартовало от Лядских ворот / Фото Валентины Полищук для 24 канала



Фото Валентины Полищук для 24 канала



Фото Валентины Полищук для 24 канала

Возле памятного знака в честь Сергея Нигояна неподалеку Европейской площади состоялось богослужение за павшими Героями.



Фото Валентины Полищук для 24 канала

Во время шествия родные, близкие и просто неравнодушные киевляне вспомнили память убитых героев:

Юрия Вербицкого,

Сергея Нигояна,

Михаила Жизневского,

Романа Сеника,

Александра Бадеры,

Богдана Калиняка.

В руках активисты держали портреты погибших.



Фото Валентины Полищук для 24 канала



Фото Валентины Полищук для 24 канала



Фото Валентины Полищук для 24 канала

Принести цветы, зажечь лампадки и помолиться возле памятных досок первых погибших майдановцев – это ежегодная практика, начатая их собратьями,

– рассказали организаторы акции.

Кстати, шествие в 2015 году начала третья сотня Самообороны Майдана, к которой принадлежал Нигоян.



Фото Валентины Полищук для 24 канала



Фото Валентины Полищук для 24 канала

Кстати, на акции развевались и белорусские флаги. Ведь за нашу независимость погиб активист Евромайдана и журналист из Беларуси Михаил Жизневский. Земляки Героя также пришли почтить его подвиг.



Фото Валентины Полищук для 24 канала



Фото Валентины Полищук для 24 канала

Главное о первых погибших на Майдане