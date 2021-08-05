У Києві "втомився" черговий міст: на Осокорках на дорогу посипався бетон
Джерело:Телеграм-канал KIEVMAP
У Києві знову обвалився міст. Цього разу на Осокорках на дорогу з насиченим трафіком посипались куски бетону.
Це сталось на шляху у бік до Південного мосту. Відео опублікували у соцмережа 5 липня.
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Міст в аварійному стані
Наразі невідомо, що сталось й чому міст почав обвалюватись. Втім, з огляду на його стан, це й не дивно. Шляхопровід здається в аварійному стані.
У коментарях люди зазначають, що обвал трапився 4 серпня.
У Києві на Осокорках втомився черговий міст: відео
"Втомлені" мости
У Києві регулярно трапляються подібні аварії – влада не встигає ремонтувати й оновлювати всі мости й шляхопроводи. Нещодавно у столиці обвалився Берестейський міст. Обвалення спричинило ДТП у Києві – на автівку впав бетон.
Вислів "втомлений міст" належить меру столиці Віталію Кличку й стосувався він обвалу Шулявського шляхопроводу.