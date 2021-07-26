Вода красиво стікала з мосту в Дніпро. Відбувся ще один порив тепломережі, яка проходить через міст.
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Черговий "водоспад"
Відео "водоспаду" оприлюднили у соцмережах.
Що говорять комунальники
У столиці тривають гідравлічні випробування тепломережі.
Сьогодні о 12:26 під мостом Патона виявили та локалізували пошкодження тепломережі. Це сталося під час планових гідравлічних випробувань, що проводяться щорічно в міжопалювальний період. Зараз почалися підготовчі роботи для ремонту тепломережі з залученням верхолазів,
– розповіли в Київтеплоенерго, інформує "Сьогодні".