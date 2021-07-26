Вода красиво стікала з мосту в Дніпро. Відбувся ще один порив тепломережі, яка проходить через міст.

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Черговий "водоспад"

Відео "водоспаду" оприлюднили у соцмережах.

Що говорять комунальники

У столиці тривають гідравлічні випробування тепломережі.

Сьогодні о 12:26 під мостом Патона виявили та локалізували пошкодження тепломережі. Це сталося під час планових гідравлічних випробувань, що проводяться щорічно в міжопалювальний період. Зараз почалися підготовчі роботи для ремонту тепломережі з залученням верхолазів,

– розповіли в Київтеплоенерго, інформує "Сьогодні".

Постійні пориви на мосту Патона

Нагадаємо, що минулого разу пошкодження виникло через проведення гідравлічних випробувань. Це сталось 21 липня.

12 липня була аналогічна ситуація.

2 липня також сталась аварія на цьому мосту.

Тепломережа, яка розташована на мосту, забезпечує постачання тепла до близько 200 житлових будинків на Русанівці й Березняках. Через аварію в цих районах не було гарячої води.