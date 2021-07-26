Вода красиво стекала с моста в Днепр. Произошел еще один порыв теплосети, которая проходит через мост.

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Очередной "водопад"

Видео "водопада" обнародовали в соцсетях.

Что говорят коммунальщики

В столице продолжаются гидравлические испытания теплосети.

Сегодня в 12:26 под мостом Патона обнаружили и локализовали повреждения теплосети. Это произошло во время плановых гидравлических испытаний, которые проводятся ежегодно в межотопительный период. Сейчас начались подготовительные работы для ремонта теплосети с привлечением верхолазов,

– рассказали в Киевтеплоэнерго, информирует "Сегодня".

Постоянные порывы на мосту Патона

Напомним, что в прошлый раз повреждение возникло из-за проведения гидравлических испытаний. Это произошло 21 июля.

12 июля была аналогичная ситуация.

2 июля тоже произошла авария на этом мосту.

Теплосеть, которая расположена на мосту, обеспечивает поставку тепла в примерно 200 жилых домов на Русановке и Березняках. Из-за аварии в этих районах не было горячей воды.