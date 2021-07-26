Вода красиво стекала с моста в Днепр. Произошел еще один порыв теплосети, которая проходит через мост.
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Очередной "водопад"
Видео "водопада" обнародовали в соцсетях.
Что говорят коммунальщики
В столице продолжаются гидравлические испытания теплосети.
Сегодня в 12:26 под мостом Патона обнаружили и локализовали повреждения теплосети. Это произошло во время плановых гидравлических испытаний, которые проводятся ежегодно в межотопительный период. Сейчас начались подготовительные работы для ремонта теплосети с привлечением верхолазов,
– рассказали в Киевтеплоэнерго, информирует "Сегодня".