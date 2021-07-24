Журналист Александр Рудоманов заметил, что "если вы не можете что-то починить с помощью скотча, это означает лишь одно – вы взяли мало скотча".

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Рудоманов обнародовал фотографию необычного ремонта и подписал ее словами: "переход на метро Святошин под железнодорожными путями".

У київському метро перехід
Колонна возле станции метро "Святошин" / Фото Александра Рудоманова

Чиновник из Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Анна Голосинская отреагировала на инцидент. Она заверила, что на место происшествия прибудет специальная комиссия.

У київському метро перехід
Коментарий Анны Голосинской / Скриншот 24 канала

Украинцев ситуация весьма удивила. В сети они оставили много комментариев. Предлагаем посмотреть самые яркие:

  • "Надо было прилепить подорожник";
  • "Может, оно в процессе приклеивания";
  • "В космос же берут, чем метро хуже".

Киевское метро затопило

  • От масштабной непогоды 19 июля пострадало киевское метро. В частности, затопило 2 станции: "Берестейскую" и "Академгородок".
  • В обоих случаях затопило кассовые залы станции.
  • Люди делились в социальных сетях жуткими фото и видео. Кадры из киевского метро напоминали фрагменты фильмов-катастроф.