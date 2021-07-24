Журналист Александр Рудоманов заметил, что "если вы не можете что-то починить с помощью скотча, это означает лишь одно – вы взяли мало скотча".

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Рудоманов обнародовал фотографию необычного ремонта и подписал ее словами: "переход на метро Святошин под железнодорожными путями".



Колонна возле станции метро "Святошин" / Фото Александра Рудоманова

Чиновник из Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Анна Голосинская отреагировала на инцидент. Она заверила, что на место происшествия прибудет специальная комиссия.



Коментарий Анны Голосинской / Скриншот 24 канала

Украинцев ситуация весьма удивила. В сети они оставили много комментариев. Предлагаем посмотреть самые яркие:

"Надо было прилепить подорожник";

"Может, оно в процессе приклеивания";

"В космос же берут, чем метро хуже".

Киевское метро затопило