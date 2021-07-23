Владелец легковушки Volkswagen, который оставил машину на ночь в свободном месте возле дома, на утро нашел письмо со скрытыми угрозами. На капот машины положили записку и кирпич.

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Обычно положенный на машину кирпич символизирует то, что в следующий раз его не аккуратно оставят, а швырнут в машину.

Захват паркомест – дело обычное

В письме, которое неизвестный положил на "немца", было написано "Уберите машину. Место занято". При этом никаких прав на приватизацию паркоместа автор записки не имел. Поскольку на территории двора не обустроена парковка.

Скорее всего, записку оставил кто-то из местных жителей, который часто оставляет машину на этом месте.



Иногда борьба за места для парковки в Киеве выходит за рамки / Фото Kyiv Media

Подобных ситуаций в Киеве случается немало. Поскольку нередко владельцы машин начинают заявлять свои права на территорию общего пользования. Мотивируют свои поступки и требования такие люди обычно одинаково: "я всегда оставляю здесь машину" и "всем известно, что это место – мое".