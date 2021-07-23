Власник легковика Volkswagen, який залишив автівку на ніч у вільному місці біля будинку, на ранок знайшов лист із прихованими погрозами. На капот автівки поклали записку та цеглу.

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Зазвичай покладена на машину цегла символізує те, що наступного разу її не охайно залишать, а жбурнуть у автівку.

Захоплення паркомісць – справа звичайна

На листі, який невідомий поклав на "німця", було написано "Приберіть машину. Місце зайняте". При цьому жодних прав на приватизацію паркомісця автор записки не мав. Оскільки на території двору не облаштована парковка.

Скоріш за все, записку залишив хтось з місцевих мешканців, який часто залишає автівку на цьому місці.



Іноді боротьба за місця для паркування у Києві виходить за рамки / Фото Kyiv Media

Подібних ситуацій у Києві трапляється чимало. Оскільки нерідко власники машин починають заявляти свої права на територію загального користування. Мотивують свої вчинки та вимоги такі люди зазвичай однаково: "я завжди залишаю тут машину" і "всім відомо, що це місце – моє".