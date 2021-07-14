В уряді оприлюднили законопроєкт, який передбачає поетапну заборону ввезення та першої державної реєстрації в Україні авто з двигунами внутрішнього згорання. Йдеться про звичні на дорогах бензинові і дизельні двигуни.
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Заборону на ввезення авто впроваджуватимуть поступово
Пропонують заборона:
- з 1 січня 2027 – вживаних автомобілів з дизельними двигунами внутрішнього згорання;
- з 1 січня 2030 – нових автомобілів з дизельними ДВЗ, і вживаних чи нових автомобілів з бензиновими ДВЗ.
Які авто дозволятимуть ввозити
Заборона не буде поширюватися на:
- автомобілі ЗСУ та інших військових формувань;
- автомобілі, що використовуються фермерськими господарствами поза межами автодоріг загального користування;
- автомобілі, що набуваються у спадок;
- автомобілі виготовлені до 1 січня 1981 року.
Для чого потрібен цей законопроєкт
Як пояснюють у відомстві, законопроєкт розробили задля реалізації окремих положень Угоди про асоціацію з ЄС та Директиви 2009/33/ЄС Європейського Парламенту та Ради. Вона стосується просування чистих та енергоефективних транспортних засобів.