В правительстве обнародовали законопроект, который предусматривает поэтапный запрет ввоза и первой государственной регистрации в Украине авто с двигателями внутреннего сгорания. Речь идет о привычных на дорогах бензиновых и дизельных двигателях.

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Запрет на ввоз авто будут внедрять постепенно

Предлагают запрет:

с 1 января 2027 года – подержанных автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания;

с 1 января 2030 года – новых автомобилей с дизельными ДВС, и подержанных или новых автомобилей с бензиновыми ДВС.

Какие авто позволят ввозить

Запрет не будет распространяться на:

автомобили ВСУ и других военных формирований;

автомобили, используемые фермерскими хозяйствами за пределами автодорог общего пользования;

автомобили, приобретаемые по наследству;

автомобили изготовленные до 1 января 1981 года.

Для чего нужен этот законопроект

Как объясняют в ведомстве, законопроект разработали для реализации отдельных положений Соглашения об ассоциации с ЕС и Директивы 2009/33/ЕС Европейского Парламента и Совета. Она касается продвижения чистых и энергоэффективных транспортных средств.

Обратите внимание! Этот законопроект еще на стадии разработки. В Мининфраструктуры готовы принять замечания и предложения к нему. Их надо направлять в течение месяца по адресу: Директорат цифровой инфраструктуры на транспорте Мининфраструктуры, 01135, Киев, проспект Победы, 14; на электронную почту mashtabey@mtu.gov.ua и на адрес Государственной регуляторной службы Украины.