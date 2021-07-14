В правительстве обнародовали законопроект, который предусматривает поэтапный запрет ввоза и первой государственной регистрации в Украине авто с двигателями внутреннего сгорания. Речь идет о привычных на дорогах бензиновых и дизельных двигателях.
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Запрет на ввоз авто будут внедрять постепенно
Предлагают запрет:
- с 1 января 2027 года – подержанных автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания;
- с 1 января 2030 года – новых автомобилей с дизельными ДВС, и подержанных или новых автомобилей с бензиновыми ДВС.
Какие авто позволят ввозить
Запрет не будет распространяться на:
- автомобили ВСУ и других военных формирований;
- автомобили, используемые фермерскими хозяйствами за пределами автодорог общего пользования;
- автомобили, приобретаемые по наследству;
- автомобили изготовленные до 1 января 1981 года.
Для чего нужен этот законопроект
Как объясняют в ведомстве, законопроект разработали для реализации отдельных положений Соглашения об ассоциации с ЕС и Директивы 2009/33/ЕС Европейского Парламента и Совета. Она касается продвижения чистых и энергоэффективных транспортных средств.