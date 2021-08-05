Це сталось на шляху у сторону до Південного моста. Відео опублікували у соцмережах.

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Міст в аварійному стані

Наразі невідомо, що сталось й чому міст почав обвалюватись. Втім, з огляду на його стан, це й не дивно. Шляхопровід здається в аварійному стані.

У коментарях люди зазначають, що обвал трапився 4 серпня.

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"Втомлені" мости

У Києві регулярно трапляються подібні аварії – влада не встигає ремонтувати й оновлювати всі мости й шляхопроводи. Нещодавно у столиці обвалився Берестейський міст. Обвалення спричинило ДТП у Києві – на автівку впав бетон.

Вислів "втомлений міст" належить меру столиці Віталію Кличку й стосувався він обвалу Шулявського шляхопроводу.