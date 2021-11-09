У Києві за добу померли понад 50 хворих на COVID-19

Згідно з офіційною статистикою, 8 листопада у лікарнях Києва від COVID-19 померли 53 пацієнти. Загалом пандемія забрала життя 6 604 жителів столиці.

Станом на ранок 9 листопада у Києві зафіксували 1204 нових випадків інфікування коронафірусною хворобою. Однак у лабораторіях сдали 3521 позитивний ПЛР-тест. Про це свідчить інформація Центру громадського здоров'я.

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Кількість нових хворих у порівнянні з даними за 7 листопада виросла вдвічі. Втім, це пов'язано з тим, що на вихідних роблять менше тестів та вносять до статистики менше випадків захворювання.

Активних випадків хвороби стає дедалі більше

Як зазначили у МОЗ, за добу одужали від хвороби 865 осіб. Така різниця між новими випадками інфікування та одужання свідчить про те, що ситуація з розповсюдженням COVID-19 поки що продовжує погіршуватися.

Загалом з початку пандемії у столиці одужали 235 176 людей.

Інфікувалися з коронавірусом 271 038 осіб.

Станом на зараз на COVID-19 хворіє 29 258 киян.

У МОЗ у черговий раз наголосили, що повернутися до звичайного життя без карантину можна лише завдяки щепленню. Отримати вакцину у столиці може кожен бажаючий повнолітній. Також щеплюють дітей від 12 років. Записатися на вакцинацію можна у сімейного лікаря, за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019 або на сайті helsi.me. Втім, у багатьох центрах масового щеплення електронний запис не працює.