Забита людьми маршрутка виїхала на зустрічку та паралізувала рух: відео інциденту в Києві

21 вересня 2021 , 19:39
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Джерело:

"Київ. Media"

На Троєщині у Києві маршрутка влаштувала транспортний колапс в годину пік. Вона виїхала на зустрічну смугу й паралізувала рух, зіткнувшись із легковиком.

В цей момент всередині мікроавтобусу №509 перебувало безліч пасажирів, адже люди якраз їхали на роботу. Очевидці зафільмували, як з вини водія маршрутка заблокувала рух. 

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На Троєщині у Києві маршрутка паралізувала рух / Скриншот відео

Ніхто нікуди не їде

Водій маршрутки 21 вересня необачно виїхав на зустрічну смугу та спровокував аварійну ситуацію, зіштовхнувшись з автівкою. Проїзд містян обмежився на тривалий час, бо маршрутка перегодила дорогу. До того ж, на проїжджій частині стояли обидва водії.

Зверніть увагу! Маршрутка №509 курсує між вулицями Милославською та Ялтинською.

Не перше свавілля маршрутників

Напередодні кияни зняли на відео водія маршрутки №201, який під час їзди переглядає відео в ютубі. Ба більше, для власної зручності він поклав телефон на кермо й за дорогою слідкував вкрай неуважно.  

У Києві маршрутка перегодила проїзд, виїхавши на зустрічку: відео "Київ. Media" 

 

Автор: Андрій Шляхтін