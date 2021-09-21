Забита людьми маршрутка виїхала на зустрічку та паралізувала рух: відео інциденту в Києві
Джерело:"Київ. Media"
На Троєщині у Києві маршрутка влаштувала транспортний колапс в годину пік. Вона виїхала на зустрічну смугу й паралізувала рух, зіткнувшись із легковиком.
В цей момент всередині мікроавтобусу №509 перебувало безліч пасажирів, адже люди якраз їхали на роботу. Очевидці зафільмували, як з вини водія маршрутка заблокувала рух.
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На Троєщині у Києві маршрутка паралізувала рух / Скриншот відео
Ніхто нікуди не їде
Водій маршрутки 21 вересня необачно виїхав на зустрічну смугу та спровокував аварійну ситуацію, зіштовхнувшись з автівкою. Проїзд містян обмежився на тривалий час, бо маршрутка перегодила дорогу. До того ж, на проїжджій частині стояли обидва водії.Зверніть увагу! Маршрутка №509 курсує між вулицями Милославською та Ялтинською.
Не перше свавілля маршрутників
Напередодні кияни зняли на відео водія маршрутки №201, який під час їзди переглядає відео в ютубі. Ба більше, для власної зручності він поклав телефон на кермо й за дорогою слідкував вкрай неуважно.
У Києві маршрутка перегодила проїзд, виїхавши на зустрічку: відео "Київ. Media"