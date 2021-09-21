В этот момент внутри микроавтобуса №509 находилось множество пассажиров, ведь люди как раз ехали на работу. Очевидцы сняли, как по вине водителя маршрутка заблокировала движение.

Важно Никаких штор и шансона: как в Киеве будут проверять качество перевозок в маршрутках



На Троещине в Киеве маршрутка парализовала движение / Скриншот видео

Никто никуда не едет

Водитель маршрутки 21 сентября опрометчиво выехал на встречную полосу и спровоцировал аварийную ситуацию, столкнувшись с машиной. Проезд горожан ограничился на длительное время, так как маршрутка преградила дорогу. К тому же, на проезжей части стояли оба водителя.

Обратите внимание! Маршрутка №509 курсирует между улицами Милославской и Ялтинской.

Не первый произвол маршрутчиков

Накануне киевляне сняли на видео водителя маршрутки №201, который во время езды просматривает видео в ютубе. Более того, для собственного удобства он положил телефон на руль и за дорогой следил крайне невнимательно.

В Киеве маршрутка преградила проезд, выехав на встречку: видео "Киев. Media"