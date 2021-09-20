В сети выложили запись, где видно водителя, который смотрит видео. Случилось это утром 20 сентября.

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Делает все одновременно

На записи видно, как водитель управляет маршруткой и одновременно смотрит видео на YouTube. К тому же он специально положил телефон за рулем, чтобы удобнее было смотреть.

В сети запись обнародовали пассажиры. Вероятно, их возмутил этот случай и они решили распространить видео, чтобы мужчину наказали. Люди пишут, что водитель "умудряется" делать два дела одновременно.

Они задумываются, надолго ли таким образом сможет ездить мужчина. Ведь из-за его неосторожности может произойти ДТП.

Как водитель смотрел записи в ютюбе и ехал одновременно: видео

Курьез в Харькове

2 сентября водитель троллейбуса выполнял несколько дел одновременно. Он разговаривал по телефону и курил во время движения. Этот момент сняли на видео неравнодушные пассажиры.

Троллейбус курсировал по 35 маршруту. На записи видно, что возле водителя еще и сидит мужчина, с которым он тоже разговаривает.