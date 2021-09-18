О том, как будут проходить проверки, рассказал временно исполняющий обязанности начальника Коммунальной службы перевозок Виктор Савченко.

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Очередные и внеочередные проверки

Проверки будут проходить в двух форматах: очередные и внеочередные. Постоянно в состав входят 4 инспектора, которые работают в группах по двое. Это, в частности предусмотрено договорами с перевозчиками.

Очередные осуществляют раз в квартал. Тогда перевозчика предупреждают, что в определенные дни придет проверка.

осуществляют раз в квартал. Тогда перевозчика предупреждают, что в определенные дни придет проверка. Внеочередные проверки проводить по обращениям граждан. На номер горячей линии 1551 любой сможет сообщить о нарушениях.

Мы требуем от всех перевозчиков, чтобы за спиной водителя висел информационный плакат с фото водителя, фамилией, названием перевозчика и номером транспортного средства. Это нужно для того, чтобы пассажиры могли легче формировать жалобы,

– рассказал Виктор Савченко.

Никаких штор и шансона

Инсекторы будут проверять состояние транспорта и перевозок по нескольким критериям.

Температурный режим салона

В течение 6 месяцев от начала заключения сделок перевозчики должны установить кондиционеры в автобусах. Инспекторы имеют специальные термометры, которыми будут проверять этот показатель.

Наличие всех документов водителя

Речь идет о свидетельстве о регистрации транспорта, действующей страховке, техосмотре.

Отсутствие шумового и визуального загрязнения

У водителей не должны быть наклеены игрушки под лобовым стеклом. К тому же не должно быть музыкальных проигрывателей. У водителей маршруток не должен играть шансон или любая другая мелодия.

Техническое и санитарное состояние авто

В салоне должно быть чисто и опрятно, сиденья не должны быть рваными, а окна – загрязненными. В салоне также не должно буть штор, как заметил Савченко.

Система проверок автоматизированная

Ранее проверки маршруток также выполняли: все материалы были в бумажной форме. Теперь же, рассказал Виктор Савченко, вся система автоматизирована.

Инспектор заполняет электронную форму, которая попадает к администратору сети. В дальнейшем тот проверяет все пункты и формирует акт. Если есть какие-то замечания – перевозчика не будут допускать к заключению договора.

К тому же автоматическая система теперь сама будет выбирать перевозчика, к которому придет проверка. При формировании маршрутов будут учитывать расположение остановок, чтобы на проверки уходило меньше времени. Как заверил Виктор Савченко, ни один из перевозчиков не обойдет контроль.

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А если водители все равно будут нарушать правила

Акт проверки, который составляет инспектор, направляют в департамент транспортной инфраструктуры. Там перевозчику выдают предупреждения о нарушении. За 14 дней перевозчик должен его исправить. Если инспектор после повторной проверки вновь зафиксирует нарушение – такого перевозчика не допустят к следующему заключению договора.

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