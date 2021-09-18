Про те, як саме проходитимуть перевірки, розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника Комунальної служби перевезень Віктор Савченко.

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Чергові і позачергові перевірки

Перевірки відбуватимуться у двох форматах: чергові і позачергові. Постійно до складу входять 4 інспектори, які працюють в групах по двоє. Це зокрема передбачено договорами із перевізниками.

Чергові здійснюють раз у квартал. Тоді перевізника попереджають, що у певні дні прийде перевірка.

здійснюють раз у квартал. Тоді перевізника попереджають, що у певні дні прийде перевірка. Позачергові перевірки проводитимуть за зверненнями громадян. На номер гарячої лінії 1551 будь-хто зможе повідомити про порушення.

Ми вимагаємо від всіх перевізників, щоб за спиною водія висів інформаційний плакат з фото водія, прізвищем, назвою перевізника і номером транспортного засобу. Це потрібно для того, щоб пасажири могли легше формувати скарги,

– розповів Віктор Савченко.

Ніяких штор і шансону

Інсектори перевірятимуть стан транспорту та перевезень за декількома критеріями.

Температурний режим салону

Протягом 6 місяців від початку укладення угод перевізники мають встановити кондиціонери в автобусах. Інспектори мають спеціальні термометри, якими перевірятимуть цей показник.

Наявність усіх документів водія

Йдеться про свідоцтво про реєстрацію транспорту, чинна страховка, техогляд.

Відсутність шумового і візуального забруднення

У водіїв не повинні бути наліплені іграшки під лобовим склом. До того ж не повинно бути музичних програвачів. У водіїв маршруток не повинен грати шансон чи будь-яка інша мелодія.

Технічний та санітарний стан авто

У салоні має бути чисто і охайно, сидіння не мають бути пірваними, а вікна – забрудненими. У салоні також не має бути штор, зауважив Савченко.

Система перевірок автоматизована

Раніше перевірки маршруток також виконували: усі матеріали були в паперовій формі. Тепер же, розповів Віктор Савченко, уся система автоматизована.

Інспектор заповнює електронну форму, який потрапляє до адміністратора мережі. Надалі той перевіряє усі пункти і формує акт. Якщо є якісь зауваження – перевізника не допускатимуть до укладення договору.

До того ж автоматична система тепер сама обиратиме перевізника, до якого прийде перевірка. При формуванні маршрутів враховуватимуть розташування зупинок, аби на перевірки йшло менше часу. Як запевнив Віктор Савченко, жоден із перевізників не омине контролю.

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А якщо водії все одно порушуватимуть правила

Акт перевірки, який складає інспектор, надсилають у департамент транспортної інфраструктури. Там перевізнику видають попередження про порушення. За 14 днів перевізник має його виправити. Якщо інспектор після повторної перевірки знову зафіксує порушення – такого перевізника не допустять до наступного укладення договору.

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