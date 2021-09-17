Новые инспекторы начали работать с 17 сентября. Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Константин Усов.

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Новые правила – новые инспекторы

Инспекторы коммунальной службы будут иметь при себе всегда включенные боди-камеры. Так им будет лучше фиксировать правонарушения.

Нові інспектори Київ 17 вересня 2021 Транспорт
В киевском транспорте работают новые инспекторы / Фото с телеграма Константина Усова

Новые инспекторы будут контролировать соблюдение следующих правил:

  • соблюдение температурного режима в салонах;
  • наличие всех необходимых документов у водителей;
  • наличие информационного плаката с фото и данными водителя;
  • техническое состояние транспортного средства;
  • обеспечение чистоты в автобусах;
  • наличие спецодежды водителей;
  • возможность перевозить лиц с ограниченными физическими возможностями.

Нові інспектори Київ 17 вересня 2021 Транспорт
Инспекторы будут проверять соблюдение новых правил в транспорте / Фото КГГА