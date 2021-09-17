Новые инспекторы начали работать с 17 сентября. Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Константин Усов.

К теме Чтобы избежать пробок: в Киеве ввели интеллектуальную транспортную систему

Новые правила – новые инспекторы

Инспекторы коммунальной службы будут иметь при себе всегда включенные боди-камеры. Так им будет лучше фиксировать правонарушения.



В киевском транспорте работают новые инспекторы / Фото с телеграма Константина Усова

Новые инспекторы будут контролировать соблюдение следующих правил:

соблюдение температурного режима в салонах;

наличие всех необходимых документов у водителей;

наличие информационного плаката с фото и данными водителя;

техническое состояние транспортного средства;

обеспечение чистоты в автобусах;

наличие спецодежды водителей;

возможность перевозить лиц с ограниченными физическими возможностями.



Инспекторы будут проверять соблюдение новых правил в транспорте / Фото КГГА