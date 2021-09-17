Новые инспекторы начали работать с 17 сентября. Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Константин Усов.
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Новые правила – новые инспекторы
Инспекторы коммунальной службы будут иметь при себе всегда включенные боди-камеры. Так им будет лучше фиксировать правонарушения.
В киевском транспорте работают новые инспекторы / Фото с телеграма Константина Усова
Новые инспекторы будут контролировать соблюдение следующих правил:
- соблюдение температурного режима в салонах;
- наличие всех необходимых документов у водителей;
- наличие информационного плаката с фото и данными водителя;
- техническое состояние транспортного средства;
- обеспечение чистоты в автобусах;
- наличие спецодежды водителей;
- возможность перевозить лиц с ограниченными физическими возможностями.
Инспекторы будут проверять соблюдение новых правил в транспорте / Фото КГГА