Нові інспектори почали працювати з 17 вересня. Про це розповів заступник голови КМДА Костянтин Усов.
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Нові правила – нові інспектори
Інспектори Комунальної служби матимуть при собі завжди ввімкнені боді-камери. Так їм буде краще фіксувати правопорушення.
У київському транспорті працюють нові інспектори / Фото з телеграму Костянтина Усова
Нові інспектори контролюватимуть дотримання таких правил:
- дотримання температурного режиму в салонах;
- наявність усіх необхідних документів у водіїв;
- наявність інформаційного плакату з фото й даними водія;
- технічний стан транспортного засобу;
- забезпечення чистоти в автобусах;
- наявність спецодягу водіїв;
- змога перевозити осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Інспектори перевірятимуть дотримання нових правил у транспорті / Фото КМДА