У Києві зафіксували закінчення рекордно короткої зими

Майже на місяць раніше за кліматичну норму у Києві почалася метеорологічна весна. Кліматологи зафіксували перевищення середньодобової температури повітря відмітки у 0 градусів ще з 6 лютого.

Фахівці стверджують, що зима тривала лише 48 днів. Це на півтора місяця коротше за середні показники за багато років стежень за погодою.

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Офіційно зимна пора року у Києві почалася 20 грудня, а закінчилася 5 лютого.

Найкоротша зима за всю історію спостережень

Як стверджують у центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, метеорологічна зима 2021 – 2022 років виявилася найкоротшою, за винятком 2019 – 2020 років, коли фахівці взагалі не зафіксували настання зими.

Крім того, кліматологи зазначили, що прогноз погоди Укргідрометцентру свідчить про те, що середньодобова температура у Києві й надалі буде плюсовою.

Якою буде погода у Києві найближчі 2 тижні

За даними фахівців Gismeteo, до 6 березня температура повітря у Києві опускатиметься нижче 0 лише вночі. Мінімальні показники термометрів сягатимуть – 2 градуси. Вдень має бути значно тепліше – +2...+9 градусів.

Крім того, спеціалісти обіцяють, що у столиці дощитиме лише 22 лютого, 2 та 4 березня. В інші дні буде суха погода з невеличким вітром – 7 – 12 метрів на секунду.