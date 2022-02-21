Специалисты утверждают, что зима длилась всего 48 дней. Это на полтора месяца короче средних показателей за многие годы наблюдений за погодой.

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Официально зимнее время года в Киеве началось 20 декабря, а закончилось 5 февраля.

Самая короткая зима за всю историю наблюдений

Как утверждают в центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, метеорологическая зима 2021-2022 годов оказалась самой короткой, за исключением 2019-2020 годов, когда специалисты вообще не зафиксировали наступление зимы.

Кроме того, климатологи отметили, что прогноз погоды Укргидрометцентра свидетельствует о том, что среднесуточная температура в Киеве и дальше будет плюсовой.

Какой будет погода в Киеве ближайшие 2 недели

По данным специалистов Gismeteo, до 6 марта температура воздуха в Киеве будет опускаться ниже 0 ночью. Минимальные показатели термометров будут достигать – 2 градуса. Днем должно быть значительно теплее – +2…+9 градусов.

Кроме того, специалисты обещают, что в столице будет дождь только 22 февраля, 2 и 4 марта. В другие дни будет сухая погода с небольшим ветром – 7 – 12 метров в секунду.