У Києві "замінували" міст Патона: там довелося перекрити рух
25 грудня 2021 , 18:16Читать новость на русском
Джерело:патрульна поліція Києва
Ввечері 25 грудня до київських правоохоронців надійшло повідомлення про замінування мосту Патона. Наразі фахівці перевіряють цю інформацію.
Поліцейським довелося тимчасово перекрити рух мостом в обидві сторони. Наразі там проводять усі необхідні першочергові заходи.
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Рухатися мостом Патона – тимчасово заборонено / Фото "Київ оперативний".
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