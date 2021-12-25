У Києві "замінували" міст Патона: там довелося перекрити рух

25 грудня 2021 , 18:16
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Джерело:

патрульна поліція Києва

Ввечері 25 грудня до київських правоохоронців надійшло повідомлення про замінування мосту Патона. Наразі фахівці перевіряють цю інформацію.

Поліцейським довелося тимчасово перекрити рух мостом в обидві сторони. Наразі там проводять усі необхідні першочергові заходи. 

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Рухатися мостом Патона – тимчасово заборонено / Фото "Київ оперативний".  

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Автор: Ірина Буртик