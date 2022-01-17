У Києві замінували ще одну ключову станцію метро

Анонімне повідомлення про наявність вибухівки на київській станції підземки "Театральна" надійшло до правоохоронців ввечері 17 січня. Працівникам метро довелося зачинити пересадковий вузел та проводити евакуацію пасажирів.

Про чергове замінування повідомили у КМДА о 21:34. На місце події вирушили вибухотехніки та кінологи, які проводять перевірку приміщень.

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Також на "Театральній" працюють слідчі, медики швидкої та рятувальники.

Замінували одну з ключових станцій

Через інформацію про загрозу теракту тисячі пасажирів підземки були вимушені йти до сусідніх станцій метро. Крім того, оскільки "Театральна" з'єднана переходом з "Золотими воротами", киянам довелося пішки рухатися з червоної на зелену гілки підземки.

О 22:36 спеціалісти закінчили перевірку приміщення. Повідомлення виявилося фейковим, то жправоохоронці мають відкриюти чергове кримінальне провадження з приводу телефонного тероризму.

Зловмисникам, які вчинили цей злочин, загрожує до 6 років ув'язнення.

Третє повідомлення за вечір

Впродовж вечора 17 січня до поліції надходили анонімні дзвінки про замінування станції "Позняки" та "Дарниця". Правоохоронці, які перевіряли підземку, не знайшли жодних небезпечних предметів, тому метрополітен повертався до роботи у звичному режимі.