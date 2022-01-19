У Києві запрацювали два нових маршрути автобусів

У Києві запрацювали два нових міських автобусних маршрути. Вони почали возити пасажирів з 18 січня.

Йдеться про автобуси №57 та 105. Детально ознайомитися з графіком їх руху можна у цьому лінку. Водночас, киян попередили про припинення роботи маршрутки №576.

До теми Кияни скаржаться на маршрутника, який брехнею перехоплює пасажирів трамваю

Як курсуватимуть нові автобуси

Автобус № 57 вирушатиме від метро "Академмістечко" і їхатиме до кінцевої точки, авторинку "Чапаєвка, за такою схемою: проспект Академіка Палладіна (від вулиці Академіка Єфремова) – Кільцева дорога – вулиця Академіка Заболотного – Столичне шосе (в зворотному напрямку Дніпровське шосе) – вулиця Академіка Заболотного.

Траса маршруту №57 повністю повторюватиме схему руху скасованої маршрутки №576.

Що ж до автобуса №105, то він їздитиме від вулиці Тростянецької до Бориспільського шосе. У його маршруті передбачені такі зупинки: вулиця Тростянецька – вулиця Архітектора Вербицького – вулиця Вірменська – вулиця Ташкентська – вулиця Старобориспільська – Харківська площа – Бориспільське шосе – 23 кілометр Харківського шосе (Дарницьке лісництво) – Бориспільське шосе, 41-В.

Як платити за проїзд у нових автобусах

Сплатити за проїзд пасажири зможуть, провалідувавши електронну картку, QR-код, Картку киянина або учнівський електронний квиток. Перевіряти це будуть контролери Київпастрансу. Пільговики ж як і зазвичай перевозитимуться безкоштовно без обмежень.