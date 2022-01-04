Як розповіли очевидці інциденту, щоразу чоловік хитрощами перехоплює у міського трамвая щонайменше 10 пасажирів. 4 січня про досить обурливий вчинок маршрутника розповіли у соцмережах.

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Водій приватної фірми-перевізника, як кажуть свідки, за допомогою гучномовця оголошує неправдиву інформацію.

Вигадує несправності трамвая

Один з маршрутників, зупиняючись на ключових зупинках з найбільшою кількістю пасажирів, вирушає на трамвайну зупинку.

Чоловік у гучномовець каже, що трамвай довго не приїде до пасажирів через якісь проблеми на лінії. Після цього водій ввічливо запрошує людей до салону свого транспорту.

Кияни стверджують, що у моменти, коли чоловік перехоплює пасажирів, жодних затримок на трамвайних маршрутах немає.

Судячи з коментарів пасажирів у соцмережах, зазвичай водій вводить людей в оману на зупинках трамваїв біля станцій метро "Лук'янівська" та "Берестейська".

Користувачі таких підхід маршрутника не оцінили. Кияни кажуть, що все ж таки зручніше користуватися комунальним транспортом, аніж їздити у жахливих маршрутках. При цьому дії чоловіка жителі столиці назвали нечесною конкуренцією.

Чому кияни незадоволені обслуговуванням у маршрутках

На технічний стан маршрутних таксі та якість обслуговування київськими приватними компаніями-перевізниками люди скаржаться не перший рік. Майже кожного дня водії-маршрутники ганяють зустрічкою або тротуаром, у них відмовляють гальма, відпадають колеса або напівосі, що призводить до ДТП.

Для того, щоб заборонити застарілим та несправним маршруткам возити людей, влада столиці почала перевізників змушувати виконувати умови нових вимог до перевізників. Для фірм це означає фактично купівлю нового транспорту або неможливість працювати на ринку, тому у столиці почали нападати на чиновників та на автобуси фірм-конкурентів.