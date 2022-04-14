У Києві зараз перебувають понад 10 тисяч переселенців, – Кличко

Віталій Кличко розповів про ситуацію у Києві станом на 14 квітня. Мер зауважив, що в українській столиці наразі перебувають понад 10 тисяч переселенців.

Кличко розповів, що це – люди, які приїхали зі Сходу. Вони вирішили залишитися наразі у Києві.

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У нашому місті є понад 10 тисяч переселенців,

– розповів мер Києва.

Також до української столиці повертається велика кількість киян.

Кличко зауважив, що вдома – найкраще, але киянам, які повертаються у свої домівки, треба зрозуміти: місто живе у військових умовах. Не все може працювати як зазвичай. Зокрема, мовиться, про комунальну систему та різні сервіси.

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