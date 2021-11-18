У Києві затримали аферистів, які видурили в підприємця 39 тисяч доларів, прикриваючись СБУ

У Києві затримали адвокатку та її посередника, які незаконно заволоділи 39 тисячами доларів підприємця. Зловмисники стверджували, що мають зв'язки в СБУ та Офісі генпрокурора і зможуть вирішити усі необхідні питання.

Шахраїв затримали під час отримання останнього траншу у 2 тисячі доларів. Невдовзі їм мають оголосити про підозру та обрати запобіжний захід.

Подібне У Києві затримали адвоката, який сам створив клієнтам проблеми, а потім вимагав 2 квартири

Придумали цілу легенду

Аби увійти в довіру до директора стоматологічної клініки на Київщині, адвокатка представилася йому головою громадської організації "Антикорупційний комітет при президентові України". Потенційному "клієнту" жінка запропонувала допомогти під час перевірки Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області.

Зловмисниця запевнила чоловіка, що нібито співпрацює з СБУ і може там домовитися про вирішення усіх питань.

Крім того, вона заявила, буцімто перевірку ініціював кримінальний авторитет "Журавель". Аби ще більше залякати підприємця, адвокатка переконала його в тому, що його ворог нібито спланував підрив бойових гранат у стоматологічній клініці.

Гроші просила не для себе

Зловмисниця заявила, що розплутає складну ситуацію за умови надання 30 тисяч доларів хабаря, які їй нібито треба буде віддати співробітникам СБУ. Крім того, вона вимагала щомісячних платежів по 2 тисячі доларів, аби диверсія кримінального авторитету не відбулася і в майбутньому.



Затримали зловмисників під час отримання останніх 2 тисяч доларів / Фото Офісу генерального прокурора

Залякала в'язницею

На додачу до всього адвокатка набрехала власнику клініки, буцімто щодо нього відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості. Це питання вона також погодилася вирішити за 5 тисяч доларів, які нібито треба передати потрібним людям в Офісі генпрокурора.

Чоловік повірив в усі аргументи аферистки, оскільки боявся за себе, своїх близьких та пацієнтів. Відтак, він передав їй через посередника 37 тисяч доларів, а згодом ще дві.

У чому підозрюють зловмисників

Тепер адвокатці та її спільнику інкримінують одразу кілька правопорушень:

шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому (карається штрафом 50 – 100 неоподатковуваних мінімумів громадян або виправними роботами 1 – 2 роки, або обмеженням волі до 5 років, або ув'язненням до трьох років).

Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою (карається позбавленням волі на строк 5 – 12 років з конфіскацією майна).

Підбурення іншого спільника до вчинення злочину.

Отримання неправомірної вигоди особою, яка займає особливо відповідальне становище, або організованою групою чи її учасником (карається позбавленням волі на 5 – 10 років з конфіскацією майна або без неї).

Затримання поліцейського-хабарника: схожий інцидент

На Київщині під час отримання 70 тисяч гривень хабаря затримали поліцейського. Перед цим він встиг отримати ще 20 тисяч гривень. Гроші зловмиснику заплатив чоловік, який хотів уникнути кримінальної відповідальності за скоєну аварію та повернути своє авто.