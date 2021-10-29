Адвокат вже раніше представляв інтереси подружжя

На подружжя почали надходили заяви у суд про стягнення уявних боргів, скасування права власності на належне їм майно, вчинення кримінальних правопорушень тощо. Однак з жодним із позивачів чоловік та жінка навіть не були знайомі й ніяк договорів не укладали.

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Одразу після цього з постраждалими зв'язався адвокат, який вже раніше представляв їхні інтереси. Він заявив, що знає про "проблеми" клієнтів і запропонував свої послуги. Адвокат відрекомендував себе як "найкращий адвокат у спорах зазначеної категорії". За попередньою інформацією, саме він і створив усі проблеми подружжя.

Під час зустрічей з подружжям юрист запевняв клієнтів, що, мовляв, поліція рішуче налаштована притягнути їх до кримінальної відповідальності. Він погрожував "ризиками", що суд може схвалити рішення не на їхню користь. Адвокат казав, що вирішення справи у законний спосіб займе понад 3 роки.

Таким чином, створивши своїми діями уяву у подружжя про фактичну неможливість вирішення їх проблем у законний спосіб, 31-річний юрист запропонував передати йому 2 квартири у центрі Києва або надати 400 тисяч доларів,

– мовиться у повідомленні.

Ці гроші буцімто мали піти на хабарі у Міністерстві юстиції, поліції та судах. Після такої заяви свого "захисника" подружжя звернулося у Державне бюро розслідувань.

Адвокат розробив систему паролів

Для передачі грошей адвокат залучив посередника. Він навіть розробив систему паролів та умовних позначень для маскування своїх протиправних дій.

28 жовтня зловмисника та посередника затримали після отримання 400 тисяч доларів хабаря. Цікаво, що в рюкзаку адвоката була ще велика сума готівки.



У рюкзаку адвоката знайшли велику суму готівки невстановленого походження

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за попередньою кваліфікацією про шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою осіб. Невдовзі зловмисникам повідомляють про підозру, а суд обере запобіжний захід. Тепер адвокату загрожує 12 років в'язниці та конфіскація майна.

До речі, обвинувачення перевіряє версію щодо причетності до шахрайської схеми працівників правоохоронних органів.



Невдовзі адвокату повідомлять про підозру