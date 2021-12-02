У Києві затримали п'яного водія, який ганявся з патрульними та влетів у стовп

Патрульні поліцейські Києва виписали три протоколи щодо власника ВАЗ-2107. Чоловік здійснив комбо порушень та закінчив свої пригоди у стовпі електромережі.

Інцидент стався близько 16:00 2 грудня на Відрадному проспекті у Солом'янському районі Києва. Водій машини російського виробництва проїхав без зупинки відповідний дорожній знак, через що привернув до себе увагу патрульних.

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Правоохоронці поїхали за порушником та надали йому сигнал про зупинку, однак чоловік вирішив нехтувати вимогами інспекторів.

Порожні пляшки та стакани у салоні



У салоні ВАЗу знайшли порожню пляшку рому / Фото патрульної поліції Києва

Перегони тривали кілька кварталів. На одній з ділянок дороги зловмисник не впорався з керуванням та влетів в електромережу. ДТП обійшлося без постраждалих.

Під час спілкування з власником ВАЗу поліцейські помітили, що він нетверезий.

Крім того, у салоні автівки лежали порожні пляшки від спиртних напоїв.

Водій погодився пройти огляд на стан сп'яніння. Драгер зафіксував у нього чималу дозу алкоголю в крові – 2,39 проміле.



Патрульні забрали машину у п'яного водія / Фото патрульної поліції Києва

Щодо порушника правил склали протоколи про нетверезе керування, порушення правил дорожнього руху, яке призвело до аварії, а також про водіння без прав. Машину евакуювали на штрафмайданчик.