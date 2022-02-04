У Києві завдяки рішенню Укрзалізниці можуть зруйнувати унікальну церкву

Посадовці Укрзалізниці дозволили приватному товариству "Буква Закону" демонтувати історичні будівлі у Солом'янскому районі Києва. На ділянці, про яку йдеться, розташована церква УПЦ КП.

Про ймовірно незаконний демонтаж будівлі розповіли під час виступу у Київраді депутатка Ярина Ар'єва. За її словами, про інцидент вона дізналася від місцевих мешканців.

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Парафіяни церкви обурені тим, що підрядники приїхали на місце та почали руйнувати дореволюційні будівлі.

Церква у водонапірному баку



Церкву облаштували у досить незвичній будівлі / Фото з Wikipedia

Як зазначила Ар'єва, йдеться про землю на вулиці Привітній, яка перебуває у власності Укрзалізниці.

На ділянці в історичній місцевості Батиєва гора ще до революції побудували бетонні водонапірні баки для паротягів. Саме там й облаштували церкву Ікони Пресвятої Богородиці "Одигитрії" УПЦ КП.

Релігійна громада користується територією на Привітній дуже багато років. Саме тому рішення Укрзалізниці про руйнування будівлі викликало обурення людей.

Крім того, водонапірні баки, ймовірно, можуть бути історичною пам'яткою.



До мене звернулися мешканці щодо руйнації унікальної церкви в Солом’янському районі, і я не могла не підняти це питання з метою звернути увагу колег на це безчинство,

– обурилася депутатка під час виступу у Київраді.

Дивіться відео виступу Ярини Ар'євої про руйнування церкви у Солом'янському районі:

Одразу після її виступу депутатки Віталій Кличко зазначив, що на місце вже виїхали відповідні служби розбиратись із ситуацією. Роботи там наразі припинено.