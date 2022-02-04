У Києві завдяки рішенню Укрзалізниці можуть зруйнувати унікальну церкву
Джерело:фейсбук Ярини Ар'євої
Посадовці Укрзалізниці дозволили приватному товариству "Буква Закону" демонтувати історичні будівлі у Солом'янскому районі Києва. На ділянці, про яку йдеться, розташована церква УПЦ КП.
Про ймовірно незаконний демонтаж будівлі розповіли під час виступу у Київраді депутатка Ярина Ар'єва. За її словами, про інцидент вона дізналася від місцевих мешканців.
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Парафіяни церкви обурені тим, що підрядники приїхали на місце та почали руйнувати дореволюційні будівлі.
Церква у водонапірному баку
Церкву облаштували у досить незвичній будівлі / Фото з Wikipedia
- Як зазначила Ар'єва, йдеться про землю на вулиці Привітній, яка перебуває у власності Укрзалізниці.
- На ділянці в історичній місцевості Батиєва гора ще до революції побудували бетонні водонапірні баки для паротягів. Саме там й облаштували церкву Ікони Пресвятої Богородиці "Одигитрії" УПЦ КП.
- Релігійна громада користується територією на Привітній дуже багато років. Саме тому рішення Укрзалізниці про руйнування будівлі викликало обурення людей.
- Крім того, водонапірні баки, ймовірно, можуть бути історичною пам'яткою.
До мене звернулися мешканці щодо руйнації унікальної церкви в Солом’янському районі, і я не могла не підняти це питання з метою звернути увагу колег на це безчинство,
– обурилася депутатка під час виступу у Київраді.
Дивіться відео виступу Ярини Ар'євої про руйнування церкви у Солом'янському районі:
Одразу після її виступу депутатки Віталій Кличко зазначив, що на місце вже виїхали відповідні служби розбиратись із ситуацією. Роботи там наразі припинено.