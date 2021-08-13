У Києві збільшується кількість заражених штамом Дельта

Кількість інфікованих COVID-19 у Києві поступово збільшується. Згідно з офіційними даними, більшість нових випадків захворювання не пов'язано з Дельтою.

Втім, у лабораторіях не проводять секвенування зразків всіх хворих. Однак навіть наявні дослідження свідчать про те, що навіть кількість офіційно підтверджених випадків інфікування Дельтою стає більшою.

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За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, наразі у Києві виявили лише 21 пацієнта хворого на Дельту.

Кількість госпіталізованих серйозно зростає

Згідно з даними Центру громадського здоров'я, станом на 12 серпня у лікарнях столиці перебував 341 інфікований COVID-19.

За добу до медичних закладів швидкі привозять 29 пацієнтів.

За кількістю госпіталізованих серед усіх міст України Київ перебуває на першому місці.

Загалом за 12 серпня у Києві виявили лише 166 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Однак у лабораторіях столиці отримали 239 позитивних результатів ПЛР-досліджень.

Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу