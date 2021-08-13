Втім, у лабораторіях не проводять секвенування зразків всіх хворих. Однак навіть наявні дослідження свідчать про те, що навіть кількість офіційно підтверджених випадків інфікування Дельтою стає більшою.
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За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, наразі у Києві виявили лише 21 пацієнта хворого на Дельту.
Кількість госпіталізованих серйозно зростає
- Згідно з даними Центру громадського здоров'я, станом на 12 серпня у лікарнях столиці перебував 341 інфікований COVID-19.
- За добу до медичних закладів швидкі привозять 29 пацієнтів.
- За кількістю госпіталізованих серед усіх міст України Київ перебуває на першому місці.
Загалом за 12 серпня у Києві виявили лише 166 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Однак у лабораторіях столиці отримали 239 позитивних результатів ПЛР-досліджень.
Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу