У Києві жінка ногою вбила співмешканця і сказала, що він заснув

На Військовій у Києві 43-річна жінка вдарила свого співмешканця ногою в живіт. Трапилось це під час сварки. Від завданого удару чоловік помер на місці. Коли до квартири приїхала поліція, зловмисниця сказала, що чоловік "заснув".

Відомо, що напередодні інциденту чоловік випивав разом із друзями. Його тіло виявив сусід і одразу зателефонував у поліцію. Жінка смертельно вдарила співмешканця 2 вересня.

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Він "заснув"

Коли поліцейські приїхали, то у квартирі була жінка і товариші "по чарці" загиблого. Вони пояснили, що чоловік заснув, коли вони пили алкоголь. На місці працював також судово-медичний експерт. Він перевірив тіло і не знайшов ушкоджень.

Проте після експертизи виявили, що в загиблого пошкоджений внутрішній орган. Ймовірно, чоловіка побили і він помер.

Поліцейські почали розслідування і з'ясували, що до вбивства причетна співмешканка загиблого. Жінка прийшла до нього у квартиру і смертельно вдарила ногою в живіт. Унаслідок побиття співмешканець одразу помер.



У Києві жінка вбила співмешканця і сказала, що він заснув / Фото Нацполіції Києва

Що загрожує зловмисниці

Жінці оголосили підозру за статтею "умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть". Суд вже обрав їй запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Якщо провину жінки доведуть, то їй може загрожувати від 7 до 10 років.

На місці працювали Патрульна поліція Києва та співробітники Нацполіції під керівництвом прокуратури. Триває слідство.