Відомо, що напередодні інциденту чоловік випивав разом із друзями. Його тіло виявив сусід і одразу зателефонував у поліцію. Жінка смертельно вдарила співмешканця 2 вересня.

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Він "заснув"

Коли поліцейські приїхали, то у квартирі була жінка і товариші "по чарці" загиблого. Вони пояснили, що чоловік заснув, коли вони пили алкоголь. На місці працював також судово-медичний експерт. Він перевірив тіло і не знайшов ушкоджень.

Проте після експертизи виявили, що в загиблого пошкоджений внутрішній орган. Ймовірно, чоловіка побили і він помер.

Поліцейські почали розслідування і з'ясували, що до вбивства причетна співмешканка загиблого. Жінка прийшла до нього у квартиру і смертельно вдарила ногою в живіт. Унаслідок побиття співмешканець одразу помер.



У Києві жінка вбила співмешканця і сказала, що він заснув / Фото Нацполіції Києва

Що загрожує зловмисниці

Жінці оголосили підозру за статтею "умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть". Суд вже обрав їй запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Якщо провину жінки доведуть, то їй може загрожувати від 7 до 10 років.

На місці працювали Патрульна поліція Києва та співробітники Нацполіції під керівництвом прокуратури. Триває слідство.