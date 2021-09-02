Известно, что накануне инцидента мужчина выпивал вместе с друзьями. Его тело обнаружил сосед и сразу позвонил в полицию. Женщина смертельно ударила сожителя 2 сентября.

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Он "заснул"

Когда полицейские приехали, то в квартире была женщина и собутыльники погибшего. Они объяснили, что мужчина заснул, когда они пили алкоголь. На месте работал также судебно-медицинский эксперт. Он проверил тело и не нашел повреждений.

Однако после экспертизы обнаружили, что у погибшего поврежден внутренний орган. Вероятно, мужчину избили и он умер.

Полицейские начали расследование и выяснили, что к убийству причастна сожительница погибшего. Женщина пришла к нему в квартиру и смертельно ударила ногой в живот. В результате избиения сожитель сразу умер.

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Что грозит злоумышленнице

Женщине объявили подозрение по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть". Суд уже избрал ей меру пресечения – круглосуточный домашний арест. Если вину женщины докажут, то ей может грозить от 7 до 10 лет.

На месте работали патрульная полиция Киева и сотрудники Нацполиции под руководством прокуратуры. Идет следствие.