У Києві жителі 16 будинків довго сиділи без світла через припарковану біля трансформатора машину

Через аварію опинилися знеструмленими будинки одного з найбільших за кількістю населення районів Києва – Позняків. Тисячі людей чекали, доки спеціалісти зможуть потрапити до трансформаторної підстанції.

Складність доступу до обладнання полягала в тому, що безпосередньо на вході до будівлі припаркувалася власниця Chevrolet Lacetti. Як зазначили місцеві мешканці, жіночка бездумно залишила машину та навіть не вказала контактного номера телефону.

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Відтягнути автівку або переставити її очевидці інциденту не змогли.

Поліцейські не побачили порушення



Автівка заважала відкрити двері підстанції / Фото "Києва оперативного"

Інцидент стався на вулиці Анни Ахматової, 14 вранці 6 жовтня. З невідомих наразі причин у 16 багатоповерхівках зникло світло.

Мешканці будинків викликали електриків, але ті не зайшли до підстанції через Chevrolet.

На місце події викликали поліцію. Втім, патрульні жодним чином не вплинули на ситуацію.

За словами свідків, поліцейські лише подивилися на припарковану автівку та зазначили, що проїзду інших машин вона не заважає. Через це інспектори відмовилися викликати евакуатор та поїхали, залишивши тисячі людей віч-на-віч з проблемою.

Як саме знайшли вихід із ситуації, невідомо. Скоріш за все, власниця Chevrolet все ж таки з'явилася та перегнала свою машину.