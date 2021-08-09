На Борщагівці у Києві зіштовхнулися 5 машин, виїзд на Кільцеву заблоковано: відео

9 серпня 2021 , 10:07
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Джерело:

патрульна поліція Києва

Масштабна аварія сталася неподалік від торговельного центру "Колібріс". 5 машин влетіли одна в іншу, через що виїзд на перехрестя з кільцевим рухом виявився заблокованим.

ДТП сталася вранці 9 серпня на проспекті Леся Курбаса. На місці події працюють патрульні полціейські, які встановлюють всі інциденти аварії. 

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Інформації про потерпілих внаслідок ДТП наразі немає.

Хтось не зупинився на світлофорі

  • Хто саме з водіїв порушив правила дорожнього руху, з'ясовують слідчі. За попередніми даними, один з учасників руху порушив правила дорожнього руху та не зупинився на червоне світло.
  • Внаслідок цього автівка спровокувала масштабну аварію за участю Lada, Volkswagen, Mercedes, "ВАЗ" та Audi.
  • З Touareg після ДТП з невідомих причин зняли номерні знаки.

Наразі на дорозі біля місця аварії перебуває лише одна автівка. Іншим 4 поліцейські вже дозволили від'їхати, аби розблокувати виїзд на Кільцеву дорогу.

Патрульні продовжують оформлення аварії.

Дивіться відео з масштабної ДТП у Києві:

Автор: Олексій Чибісов