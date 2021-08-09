ДТП сталася вранці 9 серпня на проспекті Леся Курбаса. На місці події працюють патрульні полціейські, які встановлюють всі інциденти аварії.

Дивіться також Під Києвом маршрутка потрапила у карколомну ДТП: багато постраждалих

Інформації про потерпілих внаслідок ДТП наразі немає.

Хтось не зупинився на світлофорі

Хто саме з водіїв порушив правила дорожнього руху, з'ясовують слідчі. За попередніми даними, один з учасників руху порушив правила дорожнього руху та не зупинився на червоне світло.

Внаслідок цього автівка спровокувала масштабну аварію за участю Lada, Volkswagen, Mercedes, "ВАЗ" та Audi.

З Touareg після ДТП з невідомих причин зняли номерні знаки.

Наразі на дорозі біля місця аварії перебуває лише одна автівка. Іншим 4 поліцейські вже дозволили від'їхати, аби розблокувати виїзд на Кільцеву дорогу.

Патрульні продовжують оформлення аварії.

Дивіться відео з масштабної ДТП у Києві: