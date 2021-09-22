У Києві знесли пам'ятні хрести жертвам Бабиного Яру, де будують житловий комплекс

На Олени Теліги в Києві невідомі зрізали хрести, встановлені жертвам Бабиного Яру. Відомо, що на цій ділянці будують житловий комплекс.

Пам'ятні хрести, ймовірно, знесли пізно ввечері або вночі. Про інцидент розповіли 22 вересня.

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Хрести зрізали на території майбутнього ЖК

У ЗМІ кажуть, що тиждень тому хрести ще стояли. Про це свідчать дані Google Maps. Зараз же опублікували фото, де хрестів уже нема. Лише збоку лежить оберемок квітів.

Хрести встановили на вулиці Олени Теліги, 25 у 2000-х. Зробили це в пам’ять про жертв розстрілів під час Другої Світової війни. Таку ініціативу проявили представники православної церкви.



У Києві невідомі звалили хрести жертвам Бабиного Яру / Фото НВ

Відомо, що на місці пам'ятних хрестів будують ЖК, хоч раніше Київрада забороняла це. Адже на місці були знайдені залишки похованих людей часів Другої світової війни.

У 2016 році ділянку на відкритому аукціоні викупило ТОВ "Обрій". У 2019 після отримання дозволу на місці почали будувати ЖК Uno City House. Зараз роботи завершують.