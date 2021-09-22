Пам'ятні хрести, ймовірно, знесли пізно ввечері або вночі. Про інцидент розповіли 22 вересня.
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Хрести зрізали на території майбутнього ЖК
У ЗМІ кажуть, що тиждень тому хрести ще стояли. Про це свідчать дані Google Maps. Зараз же опублікували фото, де хрестів уже нема. Лише збоку лежить оберемок квітів.
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Відомо, що на місці пам'ятних хрестів будують ЖК, хоч раніше Київрада забороняла це. Адже на місці були знайдені залишки похованих людей часів Другої світової війни.
У 2016 році ділянку на відкритому аукціоні викупило ТОВ "Обрій". У 2019 після отримання дозволу на місці почали будувати ЖК Uno City House. Зараз роботи завершують.