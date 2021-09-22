Памятные кресты, вероятно, снесли поздно вечером или ночью. Об инциденте рассказали 22 сентября.
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Кресты срезали на территории будущего ЖК
В СМИ говорят, что неделю назад кресты еще стояли. Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Сейчас же опубликовали фото, где крестов уже нет. Сбоку лежит охапка цветов.
В Киеве неизвестные свалили кресты жертвам Бабьего Яра / Фото НВ
Известно, что на месте памятных крестов строят ЖК, хотя ранее Киевсовет запрещал это. Ведь на месте были найдены остатки похороненных людей времен Второй мировой войны.
В 2016 году участок на открытом аукционе выкупило ООО "Горизонт". В 2019 после получения разрешения на месте начали строить ЖК Uno City House. Сейчас работы завершают.