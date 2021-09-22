Памятные кресты, вероятно, снесли поздно вечером или ночью. Об инциденте рассказали 22 сентября.

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Кресты срезали на территории будущего ЖК

В СМИ говорят, что неделю назад кресты еще стояли. Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Сейчас же опубликовали фото, где крестов уже нет. Сбоку лежит охапка цветов.

Обратите внимание! Кресты установили на улице Елены Телиги, 25 в 2000-х. Сделали это в память о жертвах расстрелов во время Второй Мировой войны. Такую инициативу проявили представители православной церкви.



В Киеве неизвестные свалили кресты жертвам Бабьего Яра / Фото НВ

Известно, что на месте памятных крестов строят ЖК, хотя ранее Киевсовет запрещал это. Ведь на месте были найдены остатки похороненных людей времен Второй мировой войны.

В 2016 году участок на открытом аукционе выкупило ООО "Горизонт". В 2019 после получения разрешения на месте начали строить ЖК Uno City House. Сейчас работы завершают.