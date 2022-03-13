У Києві та у Київській області знову оголосили повітряну тривогу

У Києві та на Київщині повідомили про повітряну небезпеку. Всім варто пройти в укриття.

Зазначимо, що у столиці вже готуються до можливої облоги російськими військами. Влада планує забезпечити місцевих жителів всім необхідним.

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Так у КМДА кажуть, що заготували таку кількість продуктів, якої має вистачити на 2 тижні для 2 мільйонів людей. Також працюють з підприємцями, аби були відкриті аптеки та магазини.