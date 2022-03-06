У Києві, Чернігові та Житомирі – повітряна тривога

У столиці 6 березня, о 10:57 знову повідомили про повітряну тривогу. Згодом сирени завили й в Чернігові та Житомирі.

У Києві вчергове виникла загроза атаки ворога. Тому у місті лунають сирени.

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Повітряна тривога в Києві

Про небезпеку у столиці сповістили о 10:57. Вже об 11:02 про повітряну тривогу повідомили також у Чернігові та Житомирі. Місцевим жителям слід негайно спуститися в укриття та залишатися там до сигналу про відбій тривоги.

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