У Києві, Чернігові та Житомирі – повітряна тривога
6 березня 2022 , 11:00Читать новость на русском
У столиці 6 березня, о 10:57 знову повідомили про повітряну тривогу. Згодом сирени завили й в Чернігові та Житомирі.
У Києві вчергове виникла загроза атаки ворога. Тому у місті лунають сирени.
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Повітряна тривога в Києві
Про небезпеку у столиці сповістили о 10:57. Вже об 11:02 про повітряну тривогу повідомили також у Чернігові та Житомирі. Місцевим жителям слід негайно спуститися в укриття та залишатися там до сигналу про відбій тривоги.
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